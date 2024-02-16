Afyonkarahisar\'da kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Şüpheliler 20 dakika içinde yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesi Çarşı Camii yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasından tartışma başladı. Başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.K. ile F.K., yanlarında bulunan bıçak ile M.E., E.E. ve M.E.'yi yaraladı. Yaralanan yabancı uyruklu 3 kişi Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesin kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Muhammed E. hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayı ihbar alan polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheli C.K. ile F.K., 20 dakika içerisinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi. - AFYONKARAHİSAR