Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesi Çarşı Camii yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasından tartışma başladı. Başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.K. ile F.K., yanlarında bulunan bıçak ile M.E., E.E. ve M.E.'yi yaraladı. Yaralanan yabancı uyruklu 3 kişi Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesin kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Muhammed E. hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olayı ihbar alan polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheli C.K. ile F.K., 20 dakika içerisinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Şüpheliler 20 dakika içinde yakalandı - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve AKP İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı. İstanbul Barosu, adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma gibi suçlar kapsamında şikayette bulundu ve soruşturma açılmasını talep etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?