Afyonkarahisar'da Cinayet: Baba Oğul Tehdit Edildiği İçin Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Cinayet: Baba Oğul Tehdit Edildiği İçin Vurdu

Afyonkarahisar\'da Cinayet: Baba Oğul Tehdit Edildiği İçin Vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da M.Ş. ve U.Y. tehdit nedeniyle baba S.Y. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Afyonkarahisar'da iki kişiyi tüfekle vurarak öldüren şahsın, cinayetleri oğlunun tehdit edildiği için işlediği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hocalar ilçesinde 31 AKE 220 plakalı otomobil içerisinde iki kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki M.Ş. (30) ve U.Y.'yi (34) kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Ş. ve U.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yürütülen incelemelerde M.Ş. ile M.Y. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle bir husumet yaşandığı tespit edildi. Öğle saatlerinde ise konuyu konuşarak çözmek amacıyla U.Y. ve M.Ş.'nin, M.Y.'nin evine gittikleri ve burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.'nin 78 yaşındaki babası S.Y., oğluna yönelik tehdit ve hakaretleri görünce av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.'nin üzerine 4 el ateş açtığı öne sürüldü.

Olayın hemen ardından harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi baba S.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Cinayet: Baba Oğul Tehdit Edildiği İçin Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:02:37. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Cinayet: Baba Oğul Tehdit Edildiği İçin Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.