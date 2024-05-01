Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Ş.A.'yı Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.05.2024 13:25
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs aranan jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Ş.A., isimli şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler Ş.A.'yı Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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