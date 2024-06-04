Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Ederek Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahısların Evine Baskın

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde havaya ateş ederek genel güveliği tehlikeye sokan iki şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ve fişekleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ö. ve R.Ö. isimli şahısların merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yapılan düğün eğlencesinde havaya ateş ettiklerini belirledi. Ekipler, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheli şahısların ikametlerinde yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 28 adet kartuş, 3 adet şarjör, 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR