Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Ederek Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahısların Evine Baskın - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Ederek Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahısların Evine Baskın

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün eğlencesinde havaya ateş eden İ.Ö. ve R.Ö. isimli şahısların evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ve fişekleri ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

04.06.2024 10:18
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Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde havaya ateş ederek genel güveliği tehlikeye sokan iki şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ve fişekleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ö. ve R.Ö. isimli şahısların merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yapılan düğün eğlencesinde havaya ateş ettiklerini belirledi. Ekipler, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheli şahısların ikametlerinde yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 28 adet kartuş, 3 adet şarjör, 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Ederek Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahısların Evine Baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Ederek Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahısların Evine Baskın - Son Dakika
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