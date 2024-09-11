Afyon\'da Düğün ve Asker Eğlencesinde Silahlarla Ateş Açan 27 Gözaltında

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 27 kişi olaylarda kullandıkları silahlarla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi genelinde düzenlenen asker, düğün eğlencelerinde havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslar olduğu ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde havaya ateş açan 27 kişiyi tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği mermisi, 38 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği, 379 adet tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 5 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği bidirildi. - AFYONKARAHİSAR