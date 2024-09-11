Afyon'da Düğün ve Asker Eğlencesinde Silahlarla Ateş Açan 27 Gözaltında - Son Dakika
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Afyon'da Düğün ve Asker Eğlencesinde Silahlarla Ateş Açan 27 Gözaltında

Afyon\'da Düğün ve Asker Eğlencesinde Silahlarla Ateş Açan 27 Gözaltında

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 27 kişi olaylarda kullandıkları silahlarla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

11.09.2024 14:23
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 27 kişi olaylarda kullandıkları silahlarla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi genelinde düzenlenen asker, düğün eğlencelerinde havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslar olduğu ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde havaya ateş açan 27 kişiyi tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği mermisi, 38 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği, 379 adet tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 5 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği bidirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyon'da Düğün ve Asker Eğlencesinde Silahlarla Ateş Açan 27 Gözaltında - Son Dakika
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