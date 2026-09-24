Afyonkarahisar'da eğitim güvenliği denetiminde 1 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eğitim güvenliği denetiminde 1 araca ceza kesildi

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Afyonkarahisar\'da eğitim güvenliği denetiminde 1 araca ceza kesildi
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Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim ortamının güvenliği için okul, park, bahçe ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 227 kişi ve 39 araç sorgulanırken 1 araca cezai işlem uygulandı; ilçelerde 267 kişi ve 143 araç sorgulandı, suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi amacıyla okul, park, bahçe ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 19 park ve bahçe, 32 okul çevresi, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi, 8 internet kafe ve 4 oyun salonu kontrol edildi. Denetimlerde 227 şahıs ile 39 araç sorgulanırken, 1 araca cezai işlem uygulandı.

İlçelerde ise 56 okul ve çevresi, 6 yurt çevresi, 8 metruk bina, 4 kafe, 10 internet kafe, 9 park ve bahçe, 8 oyun salonu, 5 iddia bayii ile 15 market ve büfe kontrol edildi. Bu denetimlerde 267 şahıs ve 143 araç sorgulanırken herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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