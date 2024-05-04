Afyonkarahisar\'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem

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Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında aracıyla drift atarken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ehliyetsiz sürücüye polis 45 bin 210 lira ceza kesti.

Olay, kent merkezi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Mahallenin ortasında 03 EA 038 plakalı otomobil ile drift attığını gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile kayıt altına alıp ardından polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinden sürücünün R.K., olduğunu belirledi. Aracı Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakalayan ekipler ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 45 bin 210 lira idari para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR