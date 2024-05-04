Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem

Afyonkarahisar\'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde bir mahallede aracıyla drift atan ehliyetsiz sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek aracını durdurdu. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve toplamda 45 bin 210 TL idari para cezası kesildi.

04.05.2024 11:05
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Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında aracıyla drift atarken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ehliyetsiz sürücüye polis 45 bin 210 lira ceza kesti.

Olay, kent merkezi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Mahallenin ortasında 03 EA 038 plakalı otomobil ile drift attığını gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile kayıt altına alıp ardından polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinden sürücünün R.K., olduğunu belirledi. Aracı Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakalayan ekipler ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 45 bin 210 lira idari para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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