Afyonkarahisar\'da Fabrika Bahçesinde Yangın

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın atıl durumdaki bir fabrikanın bahçesine sıçradı. Yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bölge girişinde otluk alanda çıkan yangın, atıl durumdaki bir fabrikanın bahçesine sıçradı. Alevler kısa sürede bahçe içerisinde bulunan plastik ve ahşap malzemeleri tutuşturdu. Bölgeden dumanların yükselmesi sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası yangın fabrikaya sıçramadan söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR