Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: Can Kaybı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: Can Kaybı Yok

Vali Yiğitbaşı, orman ürünleri fabrikasındaki yangında can kaybı olmadığını, söndürme çalışmaları sürdüğünü belirtti.

10.02.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yiğitbaşı fabrika yangını ile ilgili konuştu: "Olayda can kaybı yok"

"Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi, yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, orman ürünleri fabrikasında çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına 54 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini kaydederek, "Olayda can kaybı yok, içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın devam ederken, Vali Yiğitbaşı yangının çıktığı fabrika alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Vali Yiğitbaşı ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında can kaybı olmadığını kaydeden vali Yiğitbaşı, fabrikanın bir mobilya toptancısı, yangına çok meyilli bir tesis olduğunu belirtti. Vali Yiğitbaşı, "Yangın ihbarı gelir gelmez 9 itfaiye ekibimiz bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı fabrika diğer işletmelerimiz ile dipdibe olan bir bölge. Yangının diğer plastik üretimi yapan bir başka fabrikaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Bütün ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri bölgeye istenildi. Yeni gelen ekipler bölgeye konuşlandırıldı. Şuanda 54 ekip ve 149 personel ile yangına müdahale ediliyor. Orman ürünleri işletmesinde bu yangın gerçekleştiği için içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınmasını planlıyor. Sonrasında soğutma çalışmasına geçilecek" dedi.

"Maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok"

Olayda en büyük tesellinin ise can kaybı olmaması olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"büyük bir yangın ve maddi bir kayıp var. Ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuz da değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik, sadece bir vatandaşımızın dışarı da itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif bir şekilde yaralandığını biliyoruz. Onunda durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: Can Kaybı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: Can Kaybı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.