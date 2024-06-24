Afyonkarahisar\'da Frig Vadisi\'nde Araç Devrildi

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Afyonkarahisar'da Frig Vadisi'ni gezmeye gelen ziyaretçinin gezisi aracın devrilmesi sonucu kazayla son buldu.

Edinilen bilgilere göre, tarihi Frig Vadisi'ni otomobiliyle gezmeye gelen E.G., isimli şahıs Maltaş Tapınağı yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Vadiye gezmeye gelen E.G., şans eseri kazayı yara almadan atlattı. E.G.'nin kendi imkanları ile araçtan çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR