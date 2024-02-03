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Afyonkarahisar'da Genç Bir Adam Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Bir Adam Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Afyonkarahisar\'da Genç Bir Adam Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde bir genç, umumi tuvalette tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

03.02.2024 21:59
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Afyonkarahisar'da bir genç, umumi tuvalette tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (17) isimli genç umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, cebinden çıkardığı bıçakla E.C.'yi boyun ve belinden bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan M.A.K.'yı olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki bir tarla içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Genç Bir Adam Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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