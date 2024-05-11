Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Malzemesi Toplayan Şahıs Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Malzemesi Toplayan Şahıs Kaza Geçirdi

Afyonkarahisar\'da Geri Dönüşüm Malzemesi Toplayan Şahıs Kaza Geçirdi

Afyonkarahisar'da geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, doktor olduğu öğrenilen bir sürücünün otomobiliyle çarpışması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan şahsa ilk müdahaleyi ise yine sürücü yaptı. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

11.05.2024 11:19
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Afyonkarahisar'da geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs sürücüsünün doktor olduğu otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, yaralanan şahsa ilk müdahaleyi ise yine sürücü yaptı.

Olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında ve refüjlerde geri dönüşüm Abdurahman İ., isimli şahsa henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü doktor olduğu öğrenilen E.B.G., idaresindeki 35 BCF 528 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselen şahsı ardından otomobilin üstüne düştü. Kazanın ardından yaralanan Abdurahman İ.'ye ilk müdahaleyi doktor olan sürücü ile eşi yaparak ardından sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Abdurahman İ.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Abdurahman İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Malzemesi Toplayan Şahıs Kaza Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Malzemesi Toplayan Şahıs Kaza Geçirdi - Son Dakika
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