Afyonkarahisar'da hırsızlar 4 yaşındaki kızın bisikletini çaldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hırsızlar 4 yaşındaki kızın bisikletini çaldı

Afyonkarahisar\'da hırsızlar 4 yaşındaki kızın bisikletini çaldı

Afyonkarahisar'da bir apartmana giren hırsızlar, 4 yaşındaki küçük kızın bisikletini çalarak kayıplara karıştı. Ailenin bisikleti henüz 15 gün önce aldıkları ve küçük kızın bisikletine sadece 2 defa bindiği ortaya çıktı. Olayın ardından aile polisi arayarak yardım istedi.

27.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Afyonkarahisar'da bir apartmana giren hırsızlar 4 yaşındaki küçük kızı çocuğunun üçüncü katta bulunan bisikletini çalarak kayıplara karışırken, ailenin bisikleti henüz 15 gün önce aldıkları ve küçük kızın bisikletine sadece 2 defa bindiği ortaya çıktı.

Olay, Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.C., dün kızını bisikletle gezdirdikten sonra bisikleti oturdukları binanın 3 katındaki dairelerinin apartman boşluğuna çıkardı. Gece geç saatlerde binaya giren hırsızlar anne Ş.C.'nin koyduğu yerden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında bisikletin yerinde olmadığını giren aile üyeleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlatırken, küçük kızın bisikletini henüz 15 gün önce aldığı ve sadece 2 defa binebildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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