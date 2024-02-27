Afyonkarahisar\'da hırsızlar 4 yaşındaki kızın bisikletini çaldı

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Afyonkarahisar'da bir apartmana giren hırsızlar 4 yaşındaki küçük kızı çocuğunun üçüncü katta bulunan bisikletini çalarak kayıplara karışırken, ailenin bisikleti henüz 15 gün önce aldıkları ve küçük kızın bisikletine sadece 2 defa bindiği ortaya çıktı.

Olay, Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.C., dün kızını bisikletle gezdirdikten sonra bisikleti oturdukları binanın 3 katındaki dairelerinin apartman boşluğuna çıkardı. Gece geç saatlerde binaya giren hırsızlar anne Ş.C.'nin koyduğu yerden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında bisikletin yerinde olmadığını giren aile üyeleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlatırken, küçük kızın bisikletini henüz 15 gün önce aldığı ve sadece 2 defa binebildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR