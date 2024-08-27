Afyonkarahisar\'da Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ç., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ç. isimli şahsın ekipler tarafından yakalandı. Emirdağ ilçesi Aşağıpirebeyli köyündeki evinde saklanırken yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim ekildi. - AFYONKARAHİSAR