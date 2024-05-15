Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan E.K. isimli şahsı takibe aldı. Emirdağ ilçesinde yakalanan şüpheli, tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

15.05.2024 10:56
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede E.K., isimli şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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