Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı Ataköy Mahallesi pazar yeri içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

20.05.2024 15:44
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Afyonkarahisar hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şahıs Ataköy Mahallesi pazar yeri içerisinde yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.K polisin çalışması ile yakalandı. Ataköy Mahallesi pazaryerinde yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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