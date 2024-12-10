Afyonkarahisar'da ilginç kaza - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ilginç kaza

Afyonkarahisar\'da ilginç kaza

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dükkana çarparken, bir kişi son anda kurtuldu.

10.12.2024 13:26
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki dükkanın kolonuna çarparken, o sırada yoldan geçen kişi ise otomobil ile kolon arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracın hafif şekilde çarptığı şahsın soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

İlginç olay, Burmalı Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda yaşandı. Demirciler Çarşısı sokağına girmek isteyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Otomobil ardından yol kenarındaki dükkanın kapısının yanındaki kolona ve dondurma dolabına çarparak durabildi. O sırada yoldan geçen bir kişi ise otomobil kendisine hafif şekilde dokunmasına rağmen soğukkanlılığını koruyarak hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kaza sonrası araçtan inenler önce dükkana sonra araçlarındaki hasara bakarken, soğukkanlılığı ile dikkat çeken şahıs ise ardından yoluna devam etti.

Bölgedeki esnaf, yolun dar olmasından dolayı bu tür kazaların sıklıkla yaşandığını kaydederek duruma tepki gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da ilginç kaza - Son Dakika

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