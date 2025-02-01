Afyonkarahisar'da İş Yerinde Yangın - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İş Yerinde Yangın

Afyonkarahisar\'da İş Yerinde Yangın

Osmangazi'de elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.02.2025 20:33
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Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi Filli Kavşak yakınlarında iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu ikinci el ürün alım satımı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, OEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini keserek yangının büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osmangazi, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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