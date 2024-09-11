Define Malzemeleri ile Kaçan Şahıslar Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma devriyesini görerek kaçmaya çalışan şahıslar dedektör ve define malzemeleri ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesinde gerçekleştirdikleri devriye esnasında iki şahsın kaçtığını fark etti. Durumu fark eden ekipler şahısların peşine düştü. Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda T.Y ve Ö.K isimli şahıslar yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda; 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet el dedektörü, 1 adet uzun demir parçası ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR