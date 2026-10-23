Şamil Tayyar'dan "fon" çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, aç gözlüler devleti zehirledi - Son Dakika
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Şamil Tayyar'dan "fon" çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, aç gözlüler devleti zehirledi

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Şamil Tayyar\'dan "fon" çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık\'a asla benzetilemez, aç gözlüler devleti zehirledi
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AK Partili Şamil Tayyar fon krizine ilişkin, “darbe”, “17 Aralık türevi”, “nihai hedef Erdoğan” gibi yorumlara tepki gösterildi. Tayyar, "Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net. İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, gündemdeki fon tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yaşananların bir darbe girişimi veya dış kaynaklı bir kumpas olmadığını belirten Tayyar, olayın arkasında parti ve devlet bürokrasisi içine sızmış çıkar odaklarının bulunduğunu söyledi.

TAYYAR: ORTADA BİR DARBE GİRİŞİMİ YOK

Açıklamasında olayın 17 Aralık süreciyle kıyaslanamayacağını vurgulayan Tayyar, krizin dışarıdan gelen bir tehditten ziyade kurumların kendi içindeki yozlaşmadan kaynaklandığını ifade etti. Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fon krizine ilişkin son dönem artan “darbe”, “17 Aralık türevi”, “nihai hedef Erdoğan” gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim:

Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net: İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir. Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir. Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir.

"İNŞALLAH BU KRİZ FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLÜR"

Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir. Mevzunun kısa özeti budur. İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    vallahide billahide bu paraları vatandaştan çıkaracaklar bakın göreceksiniz 8 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Yok ya yemin etme Eko dan alsalar iş biter 0 2
  • HASAN ŞENGÜL HASAN ŞENGÜL:
    akpnin işi bitmiştir 5 0 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    Fatmaaaaaaa 3 0 Yanıtla
  • mkuyuk49 mkuyuk49:
    AKP nin fişini bu fon çeker. 1 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Dış güçler değil,bu sefer para herkesi bozmuş!!Kanser tüm vücudu sarmış!! 0 0 Yanıtla
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