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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu

Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen şahıslar polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir evde yapılan aramalarda 27 adet gümrük kaçağı viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol Operasyonu
27.12.2023 - 10:32,
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Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen şahıslar polis tarafından yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi genel sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde operasyon yaptı. Operasyonda bir eve yapılan baskında yapılan aramalarda 27 adet gümrük kaçağı viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından S.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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