Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Sis Bombası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Sis Bombası Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Kaçak Tütün ve Sis Bombası Ele Geçirildi

Jandarma, kaçak tütün ve sis bombası satan iş yerine baskın düzenledi, L.K. hakkında işlem başlatıldı.

30.11.2024 11:25
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Afyonkarahisar'da kaçak tütün ve elektronik ürünler satan bir iş yerine jandarma tarafından düzenlenen baskında sis bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde telefon ve aksesuar satışı yapan bir işletmede L.K. isimli şahsın kaçak sigara ve yetki belgesi olmadan patlayıcı madde satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 4800 adet doldurulmuş makaron, 2400 adet boş makaron, değişik miktar ve türlerde kaçak tütün, 1550 adet kurusıkı tabanca mermisi, 900 adet ses mermisi, 75 adet av tüfeği mermisi, havai fişek, meşale, kaçak sigara ve çay ile 11 adet sis bombası ele geçirdi. Olayın ardından L.K., isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün ve Sis Bombası Ele Geçirildi - Son Dakika

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