Afyonkarahisar\'da Kamu Kurumlarından Eşya Çalmaktan Aranan Kadın Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından eşya çalmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çobanlar ilçesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında şüpheli hareketlerde bulunan bir kadın durdurularak kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada G.B., isimli kadının 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR