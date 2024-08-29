Afyonkarahisar\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan M.A. isimli şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR