Afyonkarahisar\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (52) idaresindeki 64 DU 135 plakalı otomobil ile F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücüsü ile birlikte E.F., N.K., M.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü V.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.