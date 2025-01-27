Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobillere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., 07 AHG 56 plakalı otomobil belirlenmeyen bir nedenden ötürü kırmızı ışıkta sürücüsünün ismi belirlenemeyen 03 AFZ 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlar ışıkta beklerken bu defa İ.A.'nın kullandığı 34 CPT 657 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araçlara çarptı. Kazada otomobilde bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR