Afyonkarahisar\'da Kişisel Verileri Ele Geçirmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma yapıldı. Çalışmada kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan K.H., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR