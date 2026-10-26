Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

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Sedat Peker\'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy\'dan dikkat çeken sözler
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, firari suç örgütü lideri Sedat Peker ile birlikte çekilen fotoğrafına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker'in antrenman yaptığı yerde herkesin hocası olduğunu belirten Üşümezsoy, sonraki yıllarda da kendisiyle birçok kez görüştüğünü söyledi. Görüşmelerinin daha çok "Turancı sosyalizm" üzerine olduğunu ifade eden Üşümezsoy, Sedat Peker'in tebrik edilmesi gerektiğini savundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, firari suç örgütü lideri Sedat Peker ile birlikte çekilen fotoğrafına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Peker'in antrenörlüğünü yaptığını söyleyen Üşümezsoy, fotoğrafın bir internet sitesinin tanıtım resepsiyonunda çekildiğini belirtti. Peker ile sonraki yıllarda da birçok kez görüştüklerini anlatan Üşümezsoy, konuşmalarının daha çok "Turancı sosyalizm" üzerine olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFIN NEREDE ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sedat Peker ile birlikte yer aldığı fotoğraf hakkında konuştu. Fotoğrafın çekildiği etkinliğe ilişkin bilgi veren Üşümezsoy, "Fotoğraf Sedat Peker'in ÖZTÜRKLER internet sitesinin tanıtımını yaptığı resepsiyonda çekildi." dedi.

Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

"SEDAT PEKER TEBRİK EDİLMELİDİR"

Üşümezsoy, Peker'in söz konusu internet sitesini tanıtmasına ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü deprem uzmanı, "Sedat Peker tebrik edilmelidir. ÖZTÜRKLER sitesinin tanıtımını kimsenin Türk adını anmadığı bir dönemde yaptı." diye konuştu.

"HERKESİN HOCASIYDIM"

Peker ile geçmişten gelen tanışıklığına da değinen Üşümezsoy, antrenman yaptıkları döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, "Sedat Peker'in antrenman ve vücut çalışması yaptığı yerde bütün herkesin hocasıydım." ifadelerini kullandı.

"TURANCI SOSYALİZM ÜZERİNE KONUŞTUK"

Peker ile ilişkisinin yalnızca spor yaptıkları dönemle sınırlı kalmadığını belirten Üşümezsoy, sonraki yıllarda da görüşmeye devam ettiklerini anlattı. Üşümezsoy, "Sedat Peker'le sonraki dönemlerde de birçok kez konuştuk. Konuşmalarımız daha çok Turancı sosyalizm üzerineydi." dedi.

DAHA ÖNCE DE "SEDAT PEKER'İN HOCASIYDIM" DEMİŞTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, daha önce Berna Laçin'in programında yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Laçin'in kendisine yönelttiği "Peki sizi tehdit eden oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan Üşümezsoy, "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu. Bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım. Ona antrenman yaptırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Üşümezsoy'un sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Laçin ise "Bir sonraki soruyu sormasam mı acaba?" diyerek esprili bir karşılık vermişti.

Üşümezsoy'un son açıklamalarıyla birlikte Sedat Peker ile geçmişteki tanışıklığının ayrıntıları da yeniden gündeme geldi.

Şener ÜşümezsoySedat PekerDepremSözlerGüncelSon Dakika

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