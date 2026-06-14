Köpegin saldırısı sonrası ağır yaralanan kadınla ilgili açıklama

Afyonkarahisar'da köpek saldırısı sonrası ağır yaralanan kadınla ilgili valilikten yapılan açıklamada, kadının sağlık durumunun iyi olduğu, köpeğin ise belediye ekiplerince aynı gün yakalanarak hayvan barınağına teslim edildigi belirtildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen olayın hemen ardından hastaneye sevk edilen vatandaşımızın gerekli tüm tıbbi tedavileri başarıyla tamamlanarak taburcu edilmiş olup, yapılan son kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren sahipli köpek ise belediye ekiplerince aynı gün yakalanarak hayvan barınağına teslim edilmiştir. Olay ve olayda ihmali bulunan köpek sahibiyle ilgili başlatılan gerekli adli ve idari süreç titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR