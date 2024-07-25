Afyonkarahisar\'da Kurusıkı Silah Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da yaşadığı köydeki evine atölye kurarak kurusıkı silahların namlularını açarak silah satışı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezine bağlı Değirmendere köyünde ikamet eden A.G. isimli şahsın evine atölye kurarak silah imalatı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler baskın yaptıkları atölyede şahsın silah tamiri ve kurusıkı tabanca namlusu açtığı, ayrıca silah alım satımı yaptığını tespit etti. Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 11 silah kabzası ve 2 mermi ele geçirdi. - AFYONKARAHİSAR