Afyonkarahisar\'da Kuyumcu Dükkanı Soygun Girişimi

Adana'da Bir Kişi Öldürüldü, Eşi ve Çocuğu Kayıp

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş halde bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, çiftin boşanma aşamasında olduğu ve anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi. Uğur İşler'in akrabaları ise Melisa İşler'in yakalanmasını ve çocuğunun güvende olmasını istedi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.