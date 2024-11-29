Afyonkarahisar'da Lüks Araç Tırında Yangın

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Afyonkarahisar'da BMW marka lüks suv ve binek araçların bulunduğu tırda çıkan yangın sonrası sıfır kilometre otomobiller yanarak hurdaya döndü.

Olay, Emirdağ ilçe Beyköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 L 1709 plakalı tırın lastiklerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın dorsede taşıdığı su ve binek araçları sıçradı. Olayda sıfır kilometre BMW marka 7 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında milyonluk hasar oluştu. Yangın sonrası bölgeye gelen vinç yardımıyla hurdaya çıkan araçlar dorseden indirilerek bir başka tıra yüklendi. Kaza sonrası Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR