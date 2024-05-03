Afyonkarahisar'da meydana gelen kazanın duruşmasında basın mensuplarına izin verilmedi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazanın duruşmasında basın mensuplarına izin verilmedi

Afyonkarahisar\'da meydana gelen kazanın duruşmasında basın mensuplarına izin verilmedi

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın duruşmasında mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden basın mensuplarını içeri almadı. Duruşmaya katılanlar ve avukatlar ise açıklama yapmaktan kaçındı. Duruşma 12 Temmuz'a ertelendi.

03.05.2024 21:41
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın duruşmasına devam edilirken, mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden davaya basın mensuplarını almadı. Duruşmaya katılanlar ve avukatlar ise ısrarlara rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz 2023'de meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün görülen 2. Duruşma ile devam etti.

Dava 12 Temmuz'a ertelendi,

Duruşmada sanık Berat K., mağdur yakınları ve avukatları hazır bulundu. Kamuoyunu yakından ilgilendiren davada mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden duruşmaya basın mensuplarına almayarak 'basına kapalı' ibaresi kullanarak mübaşire gazetecilerin alınmaması yönünde talimat verdi. Yaklaşık yarım saat süren duruşma sonrası dava 12 Temmuz'a ertelenirken, tutuklu sanık Berat K.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da meydana gelen kazanın duruşmasında basın mensuplarına izin verilmedi - Son Dakika

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