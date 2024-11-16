Afyonkarahisar\'da Minibüs Denetimleri Artıyor

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Afyonkarahisar'da polis tarafından 2024 yılı içerisinde toplu taşımada faaliyet gösteren dolmuşlara yönelik yapılan 6 bin 172 denetimde bin 914 minibüse cezai işlem uygulanırken, cezaların en fazla yolcu almak ve seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan dolayı kesildiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak, yaşanan kazaları en aza indirmek amacıyla denetimlerini arttırdı.

KGYS kameraları ile toplu taşımacılık yapan hat minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde 2024 yılı içerisinde 6 bin 172 minibüsün denetlendiği, bin 914 minibüse cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Yapılan denetimlerler ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Son 1 ay içerisinde 556 minibüs denetlenmiş, 359 minibüse 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun taşıma sınırı üstüne yolcu almak,

seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak, kırmızı ışık kurallarına uymamak, yolcu indirme-bindirme kurallarına uymamak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddelerinden cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca minibüs şoförlerine 'Trafikte Güvenli Seyahat ve Trafik Kuralları' hakkında eğitim verilmesi planlaması yapılmış olup yıl boyunca eğitim planlamaları devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR