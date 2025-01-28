Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan minibüste 3 kişi yaralandı.
Kaza, Işıkla beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., idaresindeki 27 AVZ 696 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.Ç. ve M.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?