Afyonkarahisar'da Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan minibüste 3 kişi yaralandı.

Kaza, Işıkla beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., idaresindeki 27 AVZ 696 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.Ç. ve M.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR