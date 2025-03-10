Afyonkarahisar\'da Motokuryelere Eğitim

Afyonkarahisar'da polis tarafından 33 motokuryeye trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışması ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 9 işletmede motokuryelik yapan 33 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne kask ve diğer koruyucu tertibatlarını kullanımı, hız sınırları, şerit izleme ve değiştirme kuralları, hatalı sollama, takip mesafesi, trafik ışıklarına uyma trafik konularına eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR