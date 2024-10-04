Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası

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Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.Ş. idaresindeki 03 EK 521 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.S.A'nın kullandığı 03 AFF 287 motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR