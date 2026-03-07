Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası

Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası
07.03.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada her iki yönü de çift şerit olan yolda motosikletlerin nasıl çarpıştığı ise görenleri düşündürdü.

Kaza, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 4 Mart'ta yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kazada, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi savrulup yola düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına önce çevrede bulunanlar yetişirken, ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından polis tarafından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

13:30
Hande Yener’e soruşturma İfadeye çağırıldı
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:06:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.