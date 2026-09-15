Afyonkarahisar'da okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar\'da okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamı için okul çevreleri, parklar ve işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetim yapıldı. İl genelinde 72 ekip ve 180 personelin katıldığı uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri, parklar, bahçeler ve işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 72 ekip ve timde görevli 180 personel katıldı.

İl merkezinde yapılan denetimlerde 19 park ve bahçe, 60 okul çevresi, 15 kafe, 13 tekel bayii, 9 tütün işletmesi, 6 internet kafe ve 4 oyun salonu kontrol edildi. Denetimlerde 261 şahıs ve 58 araç sorgulandı.

İlçelerde ise 147 okul ve çevresi, 16 metruk bina, 38 kafe, 7 internet kafe, 29 park ve bahçe, 8 oyun salonu, 2 iddia bayii ve 26 market-büfe kontrol edildi. Ekipler tarafından 646 şahsın sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, 6284 sayılı kanun kapsamında aranan 1 şahıs ile "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:21:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement