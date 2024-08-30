Afyonkarahisar'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K., idaresindeki 20 ABZ 197 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Y.'nin kullandığı 03 ABV 405 plakalı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada sürücülerden A.Y., ile yanında bulunan Ç.K. (37) ve Ç.K. (10) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR