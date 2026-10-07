Afyonkarahisar\'da otomobilde 20 gram uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 140 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan H.C.C., "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.