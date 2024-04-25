Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

25.04.2024 12:17
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Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., yönetimindeki 03 SK 932 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.A., idaresindeki 03 AFF 048 elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte N.A. (56) ve N.A. (4) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sülün, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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