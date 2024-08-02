Afyonkarahisar\'da Park Halindeki Araça Ağaç Dalı Düştü

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Afyonkarahisar'da park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine ağacın kırılan dalı düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde olan 03 BA 132 plakalı hafif ticari aracın üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ağacın kopan dalı düştü. Büyük bir gürültü ile kopan ağaç dalının aracın üzerine düştüğü olayda şans eseri yolun boş olması yaşanabilecek bir ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti. Yaşanan olay maddi hasarla atlatıldı. - AFYONKARAHİSAR