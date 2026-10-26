Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, mücadelenin ilk 45 dakikasında rakip kaleye şut çekemedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda hücum hattında beklenen performansı sergileyemedi. 

POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDI

RAMS Park’taki mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

RAKİP KALEYE ŞUT YOK

Galatasaray savunmasını aşmakta güçlük çeken Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını rakip kaleye hiç şut çekemeden tamamladı. İsabetli veya isabetsiz herhangi bir şut girişiminde bulunamayan sarı-lacivertli ekip, derbinin ilk devresinde hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı.

Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribündeMaça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladıGalatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı Derbi öncesi bomba görüntüDerbi öncesi bomba görüntü Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üsteCanlı anlatım: Dev derbide goller üst üste Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'taAli Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
GalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    kazma bahçe 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Pınarcı Mustafa Pınarcı:
    Maç sonuna saklıyor olabilirler,hatta belkide tff bir eyüp maçı ayarlamıştır! 0 0 Yanıtla
  • Yenal Yildirim Yenal Yildirim:
    beter olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 22:33:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei