Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda hücum hattında beklenen performansı sergileyemedi.

POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDI

RAMS Park’taki mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

RAKİP KALEYE ŞUT YOK

Galatasaray savunmasını aşmakta güçlük çeken Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını rakip kaleye hiç şut çekemeden tamamladı. İsabetli veya isabetsiz herhangi bir şut girişiminde bulunamayan sarı-lacivertli ekip, derbinin ilk devresinde hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı.