Afyonkarahisar'da Park Halindeki Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

3.Sayfa

Tofaş alev alev yandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, park halindeki Tofaş otomobil yangın da kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da park halindeki Tofaş, motor kısmında çıkan yangın sonrası kısa sürede alevlere teslim olarak hurdaya döndü.

Kent merkezinde, Karaman Mahallesi Afyonkarahisar Belediyesi yakınlarında park halinde bulunan 03 DE 335 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobili alevlerin sardığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesi ile soğutma çalışması yapılan araç kullanılmaz hale geldi.