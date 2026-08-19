Afyonkarahisar\'da Patates Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından patates üretiminde verim ve kalitenin korunması, bitki gelişiminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve üretim sürecinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlıların zamanında tespit edilmesi amacıyla saha kontrolleri devam ediyor.

Bu çerçevede kurum teknik personellerince patates üretim alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde bitkilerin genel gelişim durumu, hastalık ve zararlıların varlığı, yabancı ot yoğunluğu ile üretim alanlarının genel durumu yerinde inceleniyor.

Kontroller sırasında sulama uygulamaları da değerlendirilirken, aşırı sulamanın bitki gelişimi, yumru kalitesi ve hastalık oluşumu üzerindeki olumsuz etkileri konusunda üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapılıyor. Patates üretiminde verim ve kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha kontrolleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.