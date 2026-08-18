Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza - Son Dakika
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Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza

Sivasspor\'da yetişen Yunus Emre Konak\'tan Brenford\'a 5 yıllık imza
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Yunus Emre Konak ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 2026-2027 sezonu boyunca kiralık olarak Championship ekiplerinden Lincoln City forması giyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford, 2024 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı.

LINCOLN CITY'E KİRALANDI

Brentford, genç oyuncunun 2026-2027 sezonunda kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Lincoln City'de forma giyeceğini duyurdu.

Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza

''YUNUS'U ÇOK BEĞENİYORUM''

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, kulübün resmi internet sitesinden yer alan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Yunus'u çok beğeniyorum. Onun gelişimini yakından takip ettim, hatta duran top antrenörü olduğum zamanlara kadar uzanıyor bu. Buraya geldiğinde çok az İngilizce biliyordu ve Brentford'a olan bağlılığı sayesinde takımın çok sevilen bir üyesi oldu. Ona çok değer veriyorum. Gelişimine devam edebilmesi için onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlayabildiğim için çok mutluyum. Yunus'un gelişimine devam etmesi ve oyununa fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir ortamda A takımda futbol oynaması gerçekten çok önemli. Geçen sezon Oxford'da düzenli olarak oynamasının faydalarını gerçekten gördük. En kolay şey onu kadromuzda tutmak olurdu ama onun için önemli olan, gelişiminde bir sonraki adımı atmasıdır. Gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oyunundaki gelişmeyi görebiliyorsunuz. İyi bir durumda görünüyor ve orada iyi bir sezon geçirebileceğinden çok eminim."

Brentford, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kaya0172 kaya0172:
    hayırlı olsun. Başarıların daim olsun. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza - Son Dakika
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