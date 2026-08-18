Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel\'den Melih Meriç\'e saldırı sonrası ilk açıklama
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının ardından sessizliğini bozdu. Saldırıyı sert ifadelerle kınayan Özel, ameliyatı başarılı geçen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, siyasette şiddet ve tehdide asla izin vermeyeceklerini belirterek saldırının sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasının ardından açıklama yaptı. Saldırıyı sert sözlerle kınayan Özel, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek saldırının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını istedi.

"ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Özel, yaptığı açıklamada Melih Meriç'e yönelik saldırıyı "alçak saldırı" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum."

"AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Meriç'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Özel, milletvekilinin ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Özel, "Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"SORUMLULAR BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILMALI"

Siyasette şiddet, tehdit ve zorbalığa kesinlikle yer olmadığını vurgulayan Özel, saldırının sorumlularının cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.

Özel açıklamasında, "Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti lideri Özel, açıklamasını Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tamamladı:

"Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    saldırıyı yapapanda kendilerinden biri olduğunu birisi şuna anlatsın 5 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    saldırganın kendi patisinden olduğunu bilmiyordur kesin 5 0 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    uyanda balığa gidek,bide bunlar ülke yönetmek istiyor, vay halimize 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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