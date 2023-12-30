Afyonkarahisar\'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar' da bariyerlere çarpan plakasız motosiklette bulunan biri 15 diğeri 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Genceli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki M.M., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 15 yaşındaki D.S.M., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR