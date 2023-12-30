 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Genceli köyü yakınlarında, plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki M.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 15 yaşındaki D.S.M. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı
30.12.2023 - 11:57,
Abone Ol

Afyonkarahisar' da bariyerlere çarpan plakasız motosiklette bulunan biri 15 diğeri 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Genceli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki M.M., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 15 yaşındaki D.S.M., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da plakasız motosiklet kazası: 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement