Afyonkarahisar'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Sigara Sarma Makinesi ve 45 Bin 600 Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Sigara Sarma Makinesi ve 45 Bin 600 Boş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Sigara Sarma Makinesi ve 45 Bin 600 Boş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis, sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 adet sigara sarma makinesi ile 45 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, 4 bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 33 kilogram kıyılmış tütün de bulundu. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı.

04.05.2024 12:09
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Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda 2 adet sigara sarma makinesi ile 45 bin 600 adet boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sagara kaçakçılığına karşı çalışma yaptı. Yapılan incelemeler sonrası kent merkezinde bir adrese baskın düzenleyen ekipler 2 adet sigara sarma makinası, 45 bin 600 adet boş makaron, 4 bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 33 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayın ardından U.D., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Sigara Sarma Makinesi ve 45 Bin 600 Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Sigara Sarma Makinesi ve 45 Bin 600 Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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